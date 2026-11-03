Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Rote Zahlen
|
03.11.2026 07:36:00
Aktie im Fokus: Zalando verbessert operatives Ergebnis, Nachsteuerverlust sorgt für Überraschung
Die Jahresziele, die Wachstum in der unteren Hälfte der Zielspannen 12 bis 17 Prozent beim Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV vorsehen sowie eine Verbesserung beim EBIT auf 680 bis 720 Millionen Euro, also zwischen 15 und 22 Prozent, bestätigte Zalando. Zur Gruppe gehört auch der Hamburger Online-Modehändler About You.
Im dritten Quartal erwirtschaftete Zalando einen Umsatz von 3,18 Milliarden Euro, 5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Konsensschätzung von Visible Alpha lautete auf 3,15 Milliarden Euro. Das GMV, das auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform enthält, stieg um 8 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei 4,47 Milliarden. Zalando profitierte dabei von Kundenwachstum, höherer Anzahl von Bestellungen und durchschnittlicher Warenkorbgröße.
Das bereinigte EBIT legte um 11 Prozent zu auf 106,5 Millionen Euro von 96 Millionen, die Marge verbesserte sich auf 3,4 Prozent von 3,2 Prozent, wie erwartet. Beim EBIT waren 107 Millionen Euro erwartet worden.
Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 18,0 Millionen Euro verglichen mit einem erwarteten Gewinn von 14 Millionen und 13 Millionen Gewinn im Vorjahr.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 01:25 ET (06:25 GMT)
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|26,57
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte.