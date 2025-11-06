Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
06.11.2025 10:16:38
AKTIE IM FOKUS: Zurich-Aktie gibt nach Neunmonatszahlen nach
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Zurich (Zurich Insurance) Insurance haben am Donnerstag nach den Neunmonatszahlen im frühen Handel verloren. Zuletzt sank der Kurs des Schweizer Versicherungswerts um zwei Prozent.
Die Aktie setzte damit die Seitwärtsbewegung der Vormonate zwischen 540 und 600 Franken fort. Allianz in Deutschland schwächelten mit einem Prozent Minus ebenfalls.
Die Analysten der UBS betonten, dass die durchschnittlichen Prämienerhöhungen bei Zurich von drei Prozent im ersten Halbjahr auf zwei Prozent Ende September gesunken seien. Das Thema dürfte damit bei der Investorenkonferenz weiter im Fokus stehen./jl/uh/AWP/mf/jha/
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|351,70
|-0,31%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,40
|-0,20%