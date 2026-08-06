Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 10:08:38

AKTIE IM FOKUS: Zurich nach Halbjahreszahlen im Minus

ZÜRICH (dpa-AFX) - Zurich (Zurich Insurance)-Aktien haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Zuletzt sank der Wert um 2,1 Prozent. Er setzte damit seine Korrektur seit den Hochs im Juli fort. Die Kommentare zum Halbjahresbericht des Versicherers fielen differenziert aus.

Der Konzern habe sich vorteilhaft entwickelt, mit guten Gewinnbeiträgen aus allen drei Geschäftsfeldern, hieß es von der ZKB. Dabei sei die Lebensversicherung klar besser als von Analysten erwartet vorangekommen. Zurückhaltender fiel dagegen die Einschätzung zur Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) aus. Dort habe die Zurich etwa in Nordamerika das hohe Tempo aus dem ersten Quartal nicht ganz halten können und die Schaden-Kosten-Quote habe die Erwartungen leicht verfehlt.

Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen auf die hohe Bewertung der Aktie. Hinzu kämen weitere Unsicherheiten. "Das Investmentportfolio von Zurich erscheint uns als überdurchschnittlich riskant", hieß es. "Zudem dürfte der zyklische Tarifabschwung in weiten Teilen des Schaden- und Unfallgeschäfts in den nächsten Jahren die Margen belasten."/mk/ra/AWP/mf/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Analysen
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zurich Insurance AG (Zürich) 637,40 0,98% Zurich Insurance AG (Zürich)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen