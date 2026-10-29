Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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29.10.2026 10:13:39
AKTIE IM FOKUS: Zuversicht treibt Airbus-Kurs an nach Quartalszahlen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Airbus (Airbus SE) haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen deutlicher von der 21-Tage-Linie abgesetzt. Zudem versuchten sie den Sprung über die 50-Tage-Linie. Die beiden Indikatoren liefern Hinweise für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend. Zuletzt gewannen die Papiere des Flugzeugbauers 1,8 Prozent.
Ein Händler sagte, ein schwacher Bericht sei erwartet worden. Die Marktschätzungen für den freien Barmittelfluss habe Airbus deutlicher verfehlt, doch gehe dies in erster Linie auf eine Veränderung des Betriebskapitals zurück.
Der weltgrößte Flugzeughersteller steuert trotz eines Sommers mit Produktionsmängeln weiterhin auf ein Rekordjahr zu. Wie geplant sollen rund 870 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden finden und damit etwas mehr als die 863 Jets aus dem Spitzenjahr 2019, kurz vor der Corona-Pandemie./ajx/mis
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