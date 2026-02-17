Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
17.02.2026 17:52:44
Aktie im Höhenflug: Bayer steht im Glyphosat-Streit wohl kurz vor Befreiungsschlag
Bayer kämpft seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 mit einer Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken durch den Wirkstoff Glyphosat. Einem Bericht zufolge will der Leverkusener Konzern jetzt einen Milliarden-Betrag für einen Vergleich bereitstellen. Die Aktien legen rund sechs Prozent zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
