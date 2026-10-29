SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|Neuer Großauftrag
|
29.10.2026 15:21:00
Aktie im Höhenflug: SGL Carbon liefert Graphit für kleine Kernreaktoren und sichert sich weiteren Auftrag
Laut einer Mitteilung des Unternehmens aus Wiesbaden bestellte das US-amerikanische Technologie- und Energieunternehmen X-energy Nukleargraphit für die Xe-100-Reaktoren für rund 90 Millionen US-Dollar (80,1 Mio Euro). Die SGL-Aktie baute ihre Gewinne auf die Nachricht hin deutlich aus und steigt zeitweise um 9,157 Prozent auf 5,43 Euro.
Bereits im Januar hatten SGL Carbon und X-energy einen 10-jährigen Rahmenvertrag unterzeichnet und dabei einen ersten Auftrag für die Lieferung von Reaktorkomponenten aus Graphit für das erste kommerzielle Projekt von X-energy und dem Chemiekonzern Dow im US-Bundesstaat Texas bekannt gegeben. Die ersten von SGL für dieses Projekt hergestellten Graphitkomponenten seien bereits geliefert worden, hieß es nun weiter. Die Produktion der jetzt bestellten Graphitblöcke werde Ende 2026 beginnen.
/mis/stk
WIESBADEN (dpa-AFX)
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Bildquelle: 2010 © SGL Group
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