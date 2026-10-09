BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
|Förderung gedrosselt
|
09.10.2026 11:36:00
Aktie im Minus: BP schränkt Produktion im Golf von Mexiko auf zwei Plattformen ein
Der britische Ölkonzern erklärte, es sei auch nicht-essenziell nötiges Personal von den Plattformen Argos, Atlantis und Mad Dog zurückgeholt worden.
Der Sturm hat sich verstärkt und wird voraussichtlich am Freitag oder frühen Samstag an der nördlichen Golfküste auf Land treffen.
Shell, Chevron und Harbour Energy haben die Produktion ebenfalls eingestellt und Teile ihres Personals von ausgewählten Anlagen evakuiert.
Die Marine Minerals Administration teilte mit, dass am Donnerstagmorgen 1,28 Millionen Barrel pro Tag bzw 62,9 Prozent der aktuellen Offshore-Ölproduktion eingestellt waren, gegenüber etwa 511.600 Barrel pro Tag am Mittwoch. 121 Produktionsplattformen und fünf Bohrinseln wurden bislang evakuiert.
Die BP-Aktie verliert in London zeitweise 1,47 Prozent auf 5,76 GBP.
DJG/DJN/rio/uxd
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