Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Beteiligung verdoppelt
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20.04.2026 09:37:00
Aktie im Minus: Heidelberg Materials baut Türkei-Geschäft aus
Heidelberg Materials erklärte, die Mehrheitsbeteiligung erlaube es, erhebliche operative, kommerzielle und logistische Synergien vollständig zu realisieren. Akcansas breite Präsenz mit Zugang zu Häfen bietet skalierbare Möglichkeiten, um den steigenden Inlandsbedarf und internationale Exportmärkte zu bedienen. Heidelberg Materials könne Absatzmengen zwischen lokalen Märkten und Exportzielen noch flexibler steuern.
Akcansa betreibt drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer.
Die Heidelberg Materials-Aktie verliert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 2,30 Prozent auf 191,55 Euro.
Dow Jones Newswires
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