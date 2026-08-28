Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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Neuer Vorstandschef 28.08.2026 11:56:00

Aktie im Minus: Redcare Pharmacy beruft Vize-Aufsichtsratschef zum neuen CEO

Aktie im Minus: Redcare Pharmacy beruft Vize-Aufsichtsratschef zum neuen CEO

Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy bekommt einen neuen Vorstandschef.

Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Aufsichtsratschef des Unternehmens, soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie Redcare Pharmacy mitteilte. Dies habe das Kontrollgremium entschieden. Schmid von Linstow werde Nachfolger von Olaf Heinrich, der sein Amt als CEO nach drei Jahren aufgeben wolle.

Heinrich und der Aufsichtsrat seien gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass nun der richtige Zeitpunkt für die Übergabe der Führungsverantwortung gekommen sei, heißt es in der Mitteilung. Der Manager stehe dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung.

Schmid von Linstow ist seit April Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable, Parship, Ebay und Autoscout24.

Seine Bestellung wird einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. Oktober "zur Konsultation vorgelegt", wie es weiter heißt.

Die Redcare Pharmacy-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 66,20 Euro nach.

DJG/rio/cbr

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Bildquelle: Redcare Pharmacy

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