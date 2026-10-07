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Gespräche beendet 07.10.2026 13:56:00

Aktie im Minus: Ryanair verzichtet 2027 weiter auf Flüge ab Leipzig/Halle und Dresden

Aktie im Minus: Ryanair verzichtet 2027 weiter auf Flüge ab Leipzig/Halle und Dresden

Ryanair wird im Sommer 2027 vorerst keine Flüge von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden anbieten.

Gespräche über eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs seien für den Sommerflugplan ohne Einigung beendet worden, bestätigten sowohl die Fluggesellschaft als auch die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG). Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Rückkehr im Winter bleibt offen

Bis März 2025 hatte Ryanair Leipzig/Halle mit London und Dresden mit Mallorca verbunden. Ob die für Reisende beliebten Strecken zurückkehren, ist offen. Die Airline teilte mit, sie sei weiter im Gespräch über mögliche Flüge im Winter 2027/28. Konkrete Ziele oder Zusagen gebe es aber nicht.

Standortkosten verhindern Einigung

Für die gescheiterten Verhandlungen machen beide Seiten vor allem die Kosten am Standort verantwortlich. Die MFAG erklärte, sie sei mit ihrem Angebot wirtschaftlich "bis an ihre Grenze" gegangen. Für eine Airline seien aber auch staatlich bestimmte Kosten und Luftsicherheitskosten entscheidend, auf die ein Flughafenbetreiber keinen oder nur begrenzten Einfluss habe. Insgesamt seien die Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug gewesen, um Ryanair für 2027 zu gewinnen.

Ein Ryanair-Sprecher verwies unter anderem auf die deutsche Luftverkehrsteuer. Sie beträgt bei Flügen innerhalb Europas rund 13 Euro je Passagier und wird beim Abflug von einem deutschen Flughafen fällig. Hinzu kämen hohe Sicherheits- und Flughafenentgelte. Bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 46 Euro im europäischen Streckennetz sei das Gesamtpaket zu teuer.

Flughafengesellschaft wirtschaftlich stabilisiert

Ryanair erklärte, das Angebot im deutschen Markt wegen der Kosten schrittweise reduzieren zu wollen. Die MFAG bedauerte die Entscheidung, will aber weiter um Ryanair und andere Fluggesellschaften werben. Ziel müsse sein, die Standortkosten für den Luftverkehr in Deutschland deutlich zu senken.

Die wirtschaftliche Lage der Flughafengesellschaft hat sich zuletzt verbessert: 2025 erzielte die MFAG nach Jahren mit hohen Verlusten einen Überschuss von 10,5 Millionen Euro. Die Sanierung wurde im Juli nach Angaben des Unternehmens früher als geplant abgeschlossen, die Finanzierung sei bis 2038 gesichert.

Die Ryanair-Aktie verliert in Dublin zeitweise 1,61 Prozent auf 23,82 Euro.

/djj/DP/stk

LEIPZIG/HALLE/DRESDEN (dpa-AFX)

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