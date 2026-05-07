Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Ausblick bestätigt
|
07.05.2026 17:55:00
Aktie im Minus: Vonovia verzeichnet unter dem Strich Gewinnrückgang - Operativer Gewinn steigt
"Wir blicken mit Zuversicht auf das Gesamtjahr und unsere mittelfristigen Wachstumsziele. Zudem bleibt der Schuldenabbau bis Ende 2028 im Fokus", sagte CEO Luka Mucic, seit Januar an der Spitze des DAX-Konzerns. "Das stabile Fundament für unsere künftige Entwicklung ist unser Vermietungsgeschäft. Hinzu kommt: Die anderen Segmente gewinnen an Dynamik. Das positive Marktumfeld stützt diesen Trend."
Im ersten Quartal steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro.
Der für die Dividende relevante bereinigte Vorsteuergewinn (EBT) sank um 4,1 Prozent auf 462,2 Millionen Euro; je Aktie betrug er 0,54 Euro nach 0,59.
Der ebenfalls für die Dividende wichtige Operating Free Cashflow (OFCF) sank um 43 Prozent auf 363,9 Millionen Euro von 634 Millionen.
Das auf die Aktionäre entfallene Periodenergebnis sank um 7 Prozent auf 365,6 Millionen Euro bzw je Aktie auf 0,43 (Vorjahr 0,48) Euro.
Im Gesamtjahr peilt Vonovia weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro an, sowie einen Vorsteuergewinn von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes Periodenergebnis von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro.
So reagieren Anleger und Analysten
Auf XETRA verlor das Papier am Donnerstag letztlich 1,35 Prozent auf 22,66 Euro.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE) nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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