Alzchem Group Aktie
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
|Analyst lobt Fortschritt
|
17.11.2026 11:12:00
Aktie im Plus: Alzchem erholt sich weiter, Analyst sieht gute Fortschritte beim US-Projekt
Bereits tags zuvor waren die Papiere des auf die Ernährungs- und die Verteidigungsindustrie ausgerichteten Spezialchemie-Unternehmens um knapp 8 Prozent angesprungen. Die Kursbilanz für das laufende Jahr ist damit jedoch immer noch knapp negativ.
Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank lobte die guten Fortschritte beim Bau eines Werks in den USA zur Herstellung von Nitroguanidin. Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung und der Umsetzung des Vorhabens hätten den Aktienkurs von Alzchem nach den Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um rund 15 Prozent absacken lassen. Orgonas bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und beließ das Kursziel auf 201 Euro.
/edh/mis
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