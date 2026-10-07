Aktie im Plus: Anta Sports baut Beteiligung aus und wird größter PUMA-Anteilseigner

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, hat das chinesische Unternehmen Anta Sports die Übernahme der 29,06 Prozent abgeschlossen, die zuvor von der französische Artemis SAS gehalten worden waren. Insgesamt hält Anta Sports damit etwas mehr als die 29,06 Prozent an PUMA, die genaue Höhe der Beteiligung veröffentlichten die Unternehmen noch nicht.

PUMA werde "weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren", teilten die Herzogenauracher mit. Anta Sports, ebenfalls ein Sportartikelhersteller, habe "seinen uneingeschränkten Respekt" für PUMAs Geschichte im Sport, seine Markenidentität, Unternehmenskultur, unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie zum Ausdruck gebracht. "Für uns ist das langfristige Engagement von Anta Sports ein großer Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte PUMA-CEO Arthur Höld.

"Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und die strategische Ausrichtung", sagte Ding Shizhong, Board Chairman von Anta Sports. "Gleichzeitig freuen wir uns, die Erfahrungen und Kompetenzen der Anta-Gruppe einzubringen, um PUMAs künftiges Wachstum zu unterstützen und dabei gleichzeitig das zu bewahren, was die Marke so einzigartig macht."

Die PUMA-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent höher bei 22,49 Euro.

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