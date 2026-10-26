Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Upgrade für Tesla
|
26.10.2026 14:49:00
Aktie im Plus: Barclays sieht bei Tesla jetzt Kaufchancen und setzt neues Kursziel
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang.
Die Tesla-Aktie gewinnt am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise 5,48 Prozent auf 393,12 US-Dollar.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT
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