Novartis Aktie

Novartis ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
EU-Empfehlung für Cosentyx 16.11.2026 09:20:00

Aktie im Plus: Cosentyx steht bei Jugendlichen vor der EU-Zulassung, Novartis erhält positives Votum

Aktie im Plus: Cosentyx steht bei Jugendlichen vor der EU-Zulassung, Novartis erhält positives Votum

Novartis hat für sein Medikament Cosentyx eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten.

Das Gremium empfiehlt die Zulassung für Jugendliche ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis Suppurativa (HS).

Dabei handelt es sich um eine chronische Hautkrankheit, teilte Novartis am Freitagabend mit. Bei dieser würden sich schmerzhafte Abszesse bilden, die aufbrechen und Narben hinterlassen können.

Die Empfehlung gilt laut Novartis für Jugendliche mit mittelschwerer bis schwerer aktiver HS, bei denen eine herkömmliche systemische Behandlung nicht ausreichend angeschlagen hat. Die EU-Kommission wer.de voraussichtlich innerhalb von rund zwei Monaten über die Zulassung entscheiden.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,04 Prozent im Plus bei 135,46 Franken.

/ra/AWP/he

BASEL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novartis-Aktie höher: Nach Tumorfällen untersucht FDA Risiko bei Zolgensma-Gentherapie

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
11.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 146,78 0,89% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen