SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Kursziel-Anhebung
|
26.10.2026 17:27:00
Aktie im Plus: Deutsche Bank sieht bei SpaceX mehr Potenzial und rät zum Kauf
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne.
Die SpaceX-Aktie notiert am Montag an der NASDAQ zeitweise 0,96 Prozent höher bei 148,91 US-Dollar.
/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT
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