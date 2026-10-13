Continental Aktie
WKN: 879538 / ISIN: US2107712000
|Wichtige Hürde genommen
|
13.10.2026 14:43:00
Aktie im Plus: EU billigt Verkauf von Contitech durch Continental
Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt. Laut EU-Kommission gibt das angemeldete Vorhaben angesichts der begrenzten Marktstellung der Unternehmen, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergibt, keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken.
Der im Rahmen der im Juli unterzeichneten Transaktion vereinbarte Unternehmenswert liegt bei 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.
Die Continental-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent höher bei 69,54 Euro.
DJG/mgo/hab
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