Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Marge gestiegen
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07.05.2026 16:24:00
Aktie im Plus: Knorr-Bremse hält Umsatz in Q1 nahezu konstant
In den ersten drei Monaten lag der Umsatz mit 1,937 Milliarden Euro gut 1 Prozent unter Vorjahresniveau. Das EBIT stieg um ein Fünftel auf 245 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge lag mit 13,5 Prozent über dem Vorjahresniveau von 12,1 Prozent. Analysten haben nur mit einer Rendite von 13,0 Prozent gerechnet. Das Ergebnis je Aktie stieg um 13 Prozent auf 0,95 Euro.
Der Auftragseingang sank dagegen den weiteren Angaben zufolge um gut 6 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro. Grund sei eine leicht rückläufige Nachfrage im Schienenfahrzeugmarkt sowie moderat gesunkene Auftragseingänge im Nutzfahrzeugbereich.
Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Münchener Konzern: Der Umsatz soll im laufenden Jahr wie geplant 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro erreichen. Die operative EBIT-Marge wird bei rund 14 Prozent erwartet. Der Free Cashflow wird zwischen 750 Millionen und 850 Millionen Euro erwartet.Im Donnerstagshandel auf XETRA legt die Aktie von Knorr-Bremse zeitweise 0,78 Prozent zu auf 103,90 Euro.
Dow Jones Newswires
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