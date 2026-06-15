Compagnie de Saint-Gobain Aktie

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WKN DE: A1J2CR / ISIN: US2042803096

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Einigung erzielt 15.06.2026 10:23:00

Aktie im Plus: Saint-Gobain erzielt Milliarden durch Skandinavien-Verkauf

Aktie im Plus: Saint-Gobain erzielt Milliarden durch Skandinavien-Verkauf

Saint-Gobain trennt sich von seinem Distributionsgeschäft unter dem Namen Dahl in Schweden, Norwegen und Dänemark.

Wie der französische Baustoffkonzern mitteilte, hat er eine Einigung mit dem finnischen Unternehmen Kesko für 1,52 Milliarden Euro inklusive Schulden erzielt. Der Deal soll Anfang 2027 abgeschlossen werden. Der Verkauf sei Teil seiner Strategie zur Verbesserung seines Portfolios.

Kesko teilte mit, das Unternehmen werde von der Gewinnung von Kunden profitieren, die auf Sanitär- und Heizungstechnik in der Region spezialisiert seien. Zudem sei die Übernahme die bisher größte Transaktion des Unternehmens. Dadurch werde Keskos Sparte für Bau- und Haustechnik zu seiner größten, hieß es weiter.

Die Saint-Gobain-Aktie klettert an der Euronext zeitweise um 5,23 Prozent auf 79,72 Euro.

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