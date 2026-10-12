Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nach Übernahme 12.10.2026 17:09:00

Aktie in Rot: Medienmanager Gerhard Zeiler zieht sich bei Skydance zurück

Aktie in Rot: Medienmanager Gerhard Zeiler zieht sich bei Skydance zurück

Beim US-Medienkonzern Skydance gibt es Veränderungen beim Personal.

Der 71-jährige österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler, der sich jüngst öffentlich um den SPÖ-Parteivorsitz beworben hatte und damit die Ablöse von Parteichef Andreas Babler befeuerte, verlässt den US-Medienkonzern Skydance, nachdem Paramount diese Woche die Übernahme von Warner um 110 Mrd. Dollar abgeschlossen hat. Zeiler, der von 1994 bis 1998 ORF-Chef war, wechselte 2012 von der RTL-Spitze zu Warner und war dort für das internationale Geschäft zuständig.

Mehrere Medien berichteten über einen Brief Zeilers an seine Mitarbeiter, in dem er sein Ausscheiden ankündigte. Ambitionen auf die SPÖ-Führung äußerte Zeiler zuletzt nicht mehr. Er versicherte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) seine Unterstützung, der Anfang 2027 anstelle von Babler Vizekanzler werden soll.

Die Skydance-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 2,24 Prozent tiefer bei 8,96 US-Dollar.

pro/whl

ISIN US9344231041 WEB https://wbd.com/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Übernahme-Hoffnung: Aktien von Paramount und Warner Bros uneinheitlich

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

mehr Nachrichten

Analysen zu Warner Bros. Discovery

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Warner Bros. Discovery 27,59 -0,09% Warner Bros. Discovery

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen