Aktie in Turbulenzen: "Trump Media ist ein Papiertiger"

Donald Trumps Medienunternehmen Trump Media ist erst seit einigen Wochen an der Börse . Der Kurs ist aber schon in heftige Turbulenzen geraten. Was steckt dahinter? Welche Rolle spielen dabei Wetten auf fallende Kurse und was ist die Aktie wirklich wert? Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel