Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Trennung 29.07.2026 11:30:00

Aktie kaum verändert: Knorr-Bremse trennt sich von Bahnklimasparte Merak

Aktie kaum verändert: Knorr-Bremse trennt sich von Bahnklimasparte Merak

Knorr-Bremse trennt sich von seinem Geschäft mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen für Züge.

Wie der Konzern mitteilte, verkauft er den Geschäftsbereich namens Merak an OpenGate Capital. Einen Verkaufspreis nannte Knorr-Bremse nicht. Merak mit rund 1.500 Mitarbeitern wird dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 360 Millionen Euro erzielen.

Knorr-Bremse geht davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf die operative EBIT-Marge von Knorr-Bremse Rail und damit des Konzerns auswirkt. Der Abschluss wird zum Jahresende erwartet.

Der Konzern schärfe mit dem Verkauf im Rahmen seines Strategieprogramms Boost das Portfolio und fokussiere sich auf technologische Kernkompetenzen und profitables Wachstum, so Knorr-Bremse.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,09 Prozent höher bei 107,60 Euro.

Dow Jones Newswires profitables Wachstum, so Knorr-Bremse. --

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Weitere Links:

Knorr-Bremse-Aktie erhält nur vorübergehend Rückenwind von BofA-Empfehlung

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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