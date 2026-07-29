Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Trennung
|
29.07.2026 11:30:00
Aktie kaum verändert: Knorr-Bremse trennt sich von Bahnklimasparte Merak
Wie der Konzern mitteilte, verkauft er den Geschäftsbereich namens Merak an OpenGate Capital. Einen Verkaufspreis nannte Knorr-Bremse nicht. Merak mit rund 1.500 Mitarbeitern wird dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 360 Millionen Euro erzielen.
Knorr-Bremse geht davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf die operative EBIT-Marge von Knorr-Bremse Rail und damit des Konzerns auswirkt. Der Abschluss wird zum Jahresende erwartet.
Der Konzern schärfe mit dem Verkauf im Rahmen seines Strategieprogramms Boost das Portfolio und fokussiere sich auf technologische Kernkompetenzen und profitables Wachstum, so Knorr-Bremse.
Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,09 Prozent höher bei 107,60 Euro.
Dow Jones Newswires profitables Wachstum, so Knorr-Bremse. --
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
29.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Knorr-Bremse erhöht Prognose 2026 - Mittelfristziele 2030 (dpa-AFX)
|
29.07.26
|EQS-News: Knorr-Bremse liefert starke Ergebnisse im zweiten Quartal und startet Wachstumsoffensive „Growth Beyond“ (EQS Group)
|
29.07.26