Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Sparprogramm
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04.11.2026 09:30:00
Aktie klettert kräftig: Heidelberg Materials überrascht positiv im dritten Quartal
Der Umsatz legte um gut 600 Millionen auf 6,41 Milliarden Euro zu. Analysten hatten hier mit 6,19 Milliarden Euro gerechnet. Dazu trugen auch Portfolioveränderungen bei etwa, vor allem die Erstkonsolidierung des türkischen Unternehmens Akcansa, an dem die Heidelberger seit der Jahresmitte die Mehrheit halten.
Zur Ergebnisentwicklung trug das laufende Sparprogramm Transformation Accelerator bei, die bis zum Jahresende angepeilten 500 Millionen Euro Einsparungen werden übertroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Das Programm werde zwei weitere Jahre fortgeführt, hieß es weiter. Ziel seien zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro, die in etwa zu gleichen Teilen in den Jahren 2027 und 2028 realisiert werden sollten. Vor allem strukturelle Veränderungen, insbesondere in Europa, stünden dabei im Zentrum.
Für 2026 bestätigte Heidelberg Materials das Ziel eines Gewinns aus dem laufenden Geschäft zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro. Ende Juli hatten die Heidelberger die Prognose am oberen Ende um 100 Millionen Euro gekappt.
JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffherstellers liege um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise entwickelt. Zudem treibe das Unternehmen das Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht.
Im XETRA-Handel geht es für die Papiere von Heidelberg Materials zeitwiese um 7,25 Prozent hoch auf 167,90 Euro.
DOW JONES / dpa-AFX
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