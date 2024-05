Aktie legt deutlich zu: Gewinneinbruch bei Infineon - Konzern kündigt Maßnahmen an

Der Halbleiter-Hersteller Infineon kämpft weiter mit einem schwierigen Marktumfeld und will auf die Probleme reagieren. Der Konzern kündigt an, die Konzernstruktur zu verbessern - möglicherweise wird es auch einen Jobabbau geben. Die Aktie des Unternehmens dreht zunächst deutlich ins Plus. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel