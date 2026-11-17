NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 23:27:17
Aktie legt zu: Nvidia hat Umsatz im letzten Quartal verdoppelt
Wenige Tage nach der Spionageaffäre rund um den bisherigen Konzernchef Huang legt Nvidia überraschend starke Zahlen vor. "Unsere Wachstumsdynamik ist ungebrochen", betont die Interimschefin Kress.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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