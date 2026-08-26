NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 23:01:13
Aktie legt zu: Nvidia überrascht die Analysten
Hinter Nvidia liegt ein Rekordquartal, Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Anleger schicken die Aktie zunächst trotzdem auf Talfahrt, doch nach optimistischen Umsatzprognosen dreht sie ins Plus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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