WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Drohnenportfolio im Blick 04.03.2026 17:52:00

Aktie legt zu: Rheinmetall beteiligt sich mehrheitlich an kroatischem Militärfahrzeughersteller

Aktie legt zu: Rheinmetall beteiligt sich mehrheitlich an kroatischem Militärfahrzeughersteller

Rheinmetall hat eine Mehrheitsbeteiligung am kroatischen Hersteller unbemannter Militärfahrzeuge DOK-ING erworben hat, um sein Drohnenportfolio zu erweitern.

Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.

Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwoch im XETRA-Handel letztlich um 3,70 Prozent auf 1.638,50 Euro zu.

DJG/DJN/gos

DOW JONES

03.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
02.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
27.02.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
24.02.26 Rheinmetall Buy UBS AG
11.02.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
