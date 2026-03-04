Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Drohnenportfolio im Blick
|
04.03.2026 17:52:00
Aktie legt zu: Rheinmetall beteiligt sich mehrheitlich an kroatischem Militärfahrzeughersteller
Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.
Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwoch im XETRA-Handel letztlich um 3,70 Prozent auf 1.638,50 Euro zu.
DJG/DJN/gos
DOW JONES
Analysen zu Rheinmetall AG
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 624,50
|-1,22%