Aktie legt zu: Rheinmetall beteiligt sich mehrheitlich an kroatischem Militärfahrzeughersteller

Rheinmetall hat eine Mehrheitsbeteiligung am kroatischen Hersteller unbemannter Militärfahrzeuge DOK-ING erworben hat, um sein Drohnenportfolio zu erweitern.

Der deutsche Rüstungskonzern teilte am Mittwoch mit, dass er 51 Prozent der Anteile übernommen habe. Die restlichen 49 Prozent liegen beim Gründer Vjekoslav Majetic.

Die Rheinmetall-Aktie legte am Mittwoch im XETRA-Handel letztlich um 3,70 Prozent auf 1.638,50 Euro zu.

