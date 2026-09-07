Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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07.09.2026 11:17:51
Aktie leicht eingebrochen: Novartis erleidet Rückschlag bei neuem Herzmedikament
Novartis entwickelt mit dem Wirkstoff Pelacarsen ein Medikament, das das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle senken soll. Nach jahrelanger Forschung bricht der Pharmakonzern die Studie nun ab - auch die Aktie gerät unter Druck.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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