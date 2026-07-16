Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Markteinführung voraus
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16.07.2026 16:10:00
Aktie mit Plus: EU gibt grünes Licht für Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk
Damit ist der Weg für die Markteinführung der oralen Version des Medikaments in den 27 Mitgliedstaaten der Union geebnet.
Der dänische Pharmakonzern teilte mit, dass die Europäische Kommission das Medikament zur einmal täglichen Einnahme für übergewichtige oder fettleibige Erwachsene zugelassen hat. Zudem erhielt Wegovy die Zulassung als Injektion in einem Einzeldosis-Pen.
Vor knapp einem Monat hat Großbritannien als erstes Land in Europa der Wegovy-Pille die Zulassung erteilt. Sie ist derzeit in den USA, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Novo Nordisk gab bekannt, dass das Unternehmen plant, die Pille in der zweiten Jahreshälfte auf weiteren Märkten einzuführen.
Die Aktie von Novo Nordisk gewinnt an der dänischen Börse zeitweise 1,52 Prozent auf 335,60 DKK.
DOW JONES
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk