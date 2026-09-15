Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Personalie
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15.09.2026 11:09:00
Aktie sackt ab: Bitpanda-CEO Enzersdorfer-Konrad wechselt zur Erste Group
Dadurch soll mehr Menschen der Übergang vom Sparen zum Investieren erleichtert werden, so Bosek weiter. Enzersdorfer-Konrad wird mit dem Wechsel zum Executive Director Asset Management bestellt, die Funktion wird neu geschaffen. Er berichtet künftig direkt an Bosek. Auch in der Erste Asset Management wird es einen Personalwechsel geben. Die Leitung wird ab 1. Dezember Robert Kubin übernehmen.
Bei Bitpanda wird der bisherige Co-Gründer und Chief Scientist der Krypto-Plattform, Christian Trummer, als Co-CEO nachrücken. Der Verwaltungsrat hat zudem die Nachfolgesuche eingeleitet und will sowohl interne wie auch externe Kandidaten prüfen, teilte Bitpanda mit.
Die Erste Group-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise mit Abschlägen von 2,34 Prozent bei 117,10 Euro.
bel/tpo
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com https://www.bitpanda.com/
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Nachrichten zu Erste Group Bank AG
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10:30
|EQS-News: Lukas Enzersdorfer-Konrad joins Erste Group from Bitpanda as Executive Director Group Asset Management (EQS Group)
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10:30
|EQS-News: Lukas Enzersdorfer-Konrad wechselt von Bitpanda zur Erste Group und übernimmt neue Gruppenfunktion für Asset Management (EQS Group)
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|18.06.26
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|14.09.26
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|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
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|04.11.24
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|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|117,60
|-1,92%