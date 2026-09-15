Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Personalie 15.09.2026 11:09:00

Aktie sackt ab: Bitpanda-CEO Enzersdorfer-Konrad wechselt zur Erste Group

Aktie sackt ab: Bitpanda-CEO Enzersdorfer-Konrad wechselt zur Erste Group

Der bisherige CEO der Krypto-Plattform Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad, wechselt zur Erste Group.

Ab den ersten Quartal 2027 soll er die gruppenweite Verantwortung für die integrierte Steuerung des Asset Management und Digital Investing übernehmen. Die beiden Bereiche sollen enger verknüpft werden um das Investmentangebot "in allen Märkten noch einfacher, intuitiver und attraktiver zu machen", sagte Konzernchef Peter Bosek am Dienstag in einer Aussendung.

Dadurch soll mehr Menschen der Übergang vom Sparen zum Investieren erleichtert werden, so Bosek weiter. Enzersdorfer-Konrad wird mit dem Wechsel zum Executive Director Asset Management bestellt, die Funktion wird neu geschaffen. Er berichtet künftig direkt an Bosek. Auch in der Erste Asset Management wird es einen Personalwechsel geben. Die Leitung wird ab 1. Dezember Robert Kubin übernehmen.

Bei Bitpanda wird der bisherige Co-Gründer und Chief Scientist der Krypto-Plattform, Christian Trummer, als Co-CEO nachrücken. Der Verwaltungsrat hat zudem die Nachfolgesuche eingeleitet und will sowohl interne wie auch externe Kandidaten prüfen, teilte Bitpanda mit.

Die Erste Group-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise mit Abschlägen von 2,34 Prozent bei 117,10 Euro.

bel/tpo

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com https://www.bitpanda.com/

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Bildquelle: Erste Group / Marlena König

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