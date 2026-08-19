Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|
19.08.2026 18:46:56
Aktie schießt gewaltig nach oben: Anleger reißen sich dank Impfstofferfolg bei Hautkrebs um Moderna-Papiere
Mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus feiert Moderna einen riesigen Erfolg. Jetzt verschafft eine erfolgreiche klinische Studie zur Bekämpfung von Hautkrebs dem Biotech-Unternehmen einen gigantischen Kurssprung. Davon profitieren auch mehrere andere Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|12.05.26
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