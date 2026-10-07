Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Mehrere Aufträge gesichert 07.10.2026 15:15:00

Aktie schwächer: Nordex sichert sich Türkei-Aufträge mit 389 Megawatt Leistung

Aktie schwächer: Nordex sichert sich Türkei-Aufträge mit 389 Megawatt Leistung

Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert.

Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 389 Megawatt, wie Nordex am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Projekte sollen schrittweise ab 2027 bis 2028 errichtet und in Betrieb gehen. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

Erst am Vortag hatte das Unternehmen Aufträge aus Europa für 228 Megawatt mitgeteilt.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,27 Prozent tiefer bei 35,84 Euro.

/mne/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Nordex,Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com

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