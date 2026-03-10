Aktie springt an: Umsatzrückgang bei Dermapharm, aber Gewinn wächst

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei laut vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 324,8 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Die entsprechende Marge kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. "Auch im Jahr 2025 konnten wir wiederum unser Ergebnis im Vorjahresvergleich verbessern", sagte Dermapharm -Chef Hans-Georg Feldmeier laut Mitteilung.

Der Umsatz sank zugleich um 1,3 Prozent auf knapp 1,17 Milliarden Euro. Hier belastete den Angaben zufolge der schrittweise Rückzug aus margenschwachen Produkten im sogenannten Paralellimportegeschäft. Bei diesem Geschäftsmodell werden Originalprodukte aus einem anderen Land importiert, in dem sie günstiger angeboten werden, und dann weiterverkauft. Seinen Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen will das Unternehmen laut Internet-Seite am 31. März veröffentlichen.

Dermapharm will bis zu 4,3 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will in größerem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine zum Preis von 42 Euro je Papier beschlossen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Grünwald mit. Dies entspreche rund 7,99 Prozent des Grundkapitals und rechnerisch einem Rückkaufvolumen von bis zu 180,6 Millionen Euro.

Dermapharm beabsichtigt nach eigenen Angaben, die zurückgekauften Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital zu reduzieren. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt an diesem Mittwoch (11. März) um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und endet voraussichtlich am 24. März um 24.00 Uhr.

Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 34 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda).

Aktienrückkauf-Offerte treibt Dermapharm auf Zwölfmonatshoch

Ein über dem jüngsten Kursniveau liegendes Rückkaufangebot hat am Dienstag die Dermapharm-Aktien relativ stark angetrieben. Die Papiere des Spezialisten für Nahrungsergänzung, Dermatologie und Allergologie zogen in einem allgemein deutlich erholten Marktumfeld via XETRA um zuletzt 8,52 Prozent auf 41,40 Euro an. Mit bis zu 41,60 Euro wurde der Kurs auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr befördert - mauen Jahreszahlen zum Trotz.

Der Kurs näherte sich den 42 Euro, die das Unternehmen in einem öffentlichen Rückkaufangebot für bis zu 4,3 Millionen Anteilsscheine bietet. Der SDax, in dem die Aktien gelistet sind, zog zeitgleich um 2,3 Prozent an wegen der gestiegenen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges.

Fabian Piasta von Jefferies Research erklärte, dass die Aktienzahl 8 Prozent der Anteile entspreche - und gab den Hinweis, dass die Börsenliquidität der Aktien damit noch kleiner werde. Da die Beier Holding als Mehrheitsktionär 77 Prozent halte, sinke die frei verfügbare Aktienzahl durch den Rückkauf auf nur noch 15 Prozent, rechnete er vor.

Die Offerte übertünchte ein eher enttäuschtes Feedback für die vorgelegten Eckdaten für das vergangene Jahr. Piasta zufolge hatten diese beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) nur das untere Ende der Unternehmenszielspanne erreicht. Trotz Umsatzeinbußen hatte Dermapharm 2025 etwas profitabler gearbeitet.

dpa-AFX