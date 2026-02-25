GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
|Zukauf
|
25.02.2026 10:50:00
Aktie stärker: GSK stärkt Pipeline mit 35Pharma-Übernahme im Wert von Hunderten Millionen
35Pharma ist ein in Kanada ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, wie der britische Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition umfasst das Therapeutikum HS235, das auf die Behandlung von kardiopulmonalen Erkrankungen abzielt.
Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 0,32 Prozent höher bei 22,08 GBP.
DJG/DJN/sha/kla
DOW JONES
Bildquelle: BEN STANSALL/AFP/Getty Images
