Zukauf 25.02.2026 10:50:00

Aktie stärker: GSK stärkt Pipeline mit 35Pharma-Übernahme im Wert von Hunderten Millionen

Aktie stärker: GSK stärkt Pipeline mit 35Pharma-Übernahme im Wert von Hunderten Millionen

GSK hat die Übernahme des Biopharma-Unternehmens 35Pharma für 950 Millionen US-Dollar vereinbart.

35Pharma ist ein in Kanada ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das klinische Studien durchführt, wie der britische Arzneimittelhersteller am Mittwoch mitteilte. Die Akquisition umfasst das Therapeutikum HS235, das auf die Behandlung von kardiopulmonalen Erkrankungen abzielt.

Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 0,32 Prozent höher bei 22,08 GBP.

DJG/DJN/sha/kla

DOW JONES

