Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Refinanzierung 08.10.2026 09:31:00

Aktie tiefer: Rheinmetall sichert sich doppelt so hohe Kreditlinie

Aktie tiefer: Rheinmetall sichert sich doppelt so hohe Kreditlinie

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig erneuert und auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt von 750 Millionen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, dient der Schritt der Absicherung des weiteren Wachstumskurses sowie der Ausweitung der finanziellen Flexibilität. Im Zuge der Refinanzierung wurde zudem der Kernbankenkreis um internationale Partner erweitert. Die neue Kreditfazilität ersetzt den bisherigen Rahmen und steht für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung.

"Rheinmetall befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mit der vorzeitigen Erneuerung und Verdopplung unserer syndizierten Kreditlinie schaffen wir frühzeitig zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für die weitere Entwicklung des Konzerns", sagte Finanzvorstand Klaus Neumann laut Mitteilung. Die Erweiterung folgt auf eine im Mai 2026 platzierte Anleihe von 500 Millionen Euro.

Die Rheinmetall-Aktie verliert am Donnertag im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 920,50 Euro.

DJG/uxd/hab

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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