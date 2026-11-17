Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ottobock gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ottobock von 66 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Prothesenhersteller sei auf dem globalen Markt der Innovationsführer, schrieb Beatrice Fairbairn am Montag. Allerdings sei der Tenor des Managements im Kontext der Quartalsbilanz vorsichtig gewesen. Zudem gebe es Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Aktienverkäufe durch die Näder-Familie nach Ende der Lockup-Periode nach dem Börsengang des Unternehmens.

Deutsche Bank senkt Ziel für Ottobock auf 56 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach dem Quartalsbericht von 85 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten die Stimmung der Investoren in Bezug auf den Prothesenhersteller erheblich gedämpft, doch die Investment-Story sei dennoch nicht hinfällig, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Zwar dürften die mittelfristigen Ziele wegen unerwarteter Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung sowie längerer Zulassungsverfahren nach unten korrigiert werden, die aktuelle Bewertung der Aktie sei aber dennoch zu gering.

Die Ottobock-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 3,18 Prozent auf 38,00 Euro.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)