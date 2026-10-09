Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Gestiegene Kraftstoffkosten
|
09.10.2026 15:34:00
Aktie unter Druck: Delta reduziert Gewinnausblick wegen teurem Kerosin
Im Schlussquartal kalkuliert der Manager aber nun mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar je Gallone (etwa 3,785 Liter), nachdem dieser im Vorquartal bei 3,61 Dollar lag und damit 60 Prozent höher als ein Jahr zuvor. 2026 seien daher insgesamt Mehrkosten von 6 Milliarden Dollar allein für Kraftstoff zu befürchten. Die Delta-Aktie fällt im US-Handel an der NYSE zeitweise um 2,71 Prozent auf 79,91 US-Dollar.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich zwar um ein gutes Fünftel auf 20,2 Milliarden Dollar, vor allem weil Delta höhere Ticketpreise verlangte. Die Kosten zogen aber wegen der in Folge des Kriegs im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise noch deutlich stärker an. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb mit 756 Millionen Euro nur gut die Hälfte an Gewinn übrig.
/men/mis
ATLANTA (dpa-AFX)
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