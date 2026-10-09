Delta Air Lines Aktie

Delta Air Lines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

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Gestiegene Kraftstoffkosten 09.10.2026 15:34:00

Aktie unter Druck: Delta reduziert Gewinnausblick wegen teurem Kerosin

Aktie unter Druck: Delta reduziert Gewinnausblick wegen teurem Kerosin

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick.

So dürfte am Ende ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von 5,10 bis 5,60 US-Dollar übrigbleiben, teilte Delta am Freitag in Atlanta mit. Zuvor lag die anvisierte Spanne bei 6,50 bis 7,50 Dollar. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hieß es von Delta-Chef Ed Bastian.

Im Schlussquartal kalkuliert der Manager aber nun mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar je Gallone (etwa 3,785 Liter), nachdem dieser im Vorquartal bei 3,61 Dollar lag und damit 60 Prozent höher als ein Jahr zuvor. 2026 seien daher insgesamt Mehrkosten von 6 Milliarden Dollar allein für Kraftstoff zu befürchten. Die Delta-Aktie fällt im US-Handel an der NYSE zeitweise um 2,71 Prozent auf 79,91 US-Dollar.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich zwar um ein gutes Fünftel auf 20,2 Milliarden Dollar, vor allem weil Delta höhere Ticketpreise verlangte. Die Kosten zogen aber wegen der in Folge des Kriegs im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise noch deutlich stärker an. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb mit 756 Millionen Euro nur gut die Hälfte an Gewinn übrig.

/men/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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