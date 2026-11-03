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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Rote Zahlen 03.11.2026 09:26:00

Aktie verliert: Zalando verbessert operatives Ergebnis, Nachsteuerverlust sorgt für Überraschung

Aktie verliert: Zalando verbessert operatives Ergebnis, Nachsteuerverlust sorgt für Überraschung

Zalando hat im dritten Quartal moderate Wachstumsraten verzeichnet und den operativen Gewinn EBIT gesteigert, ist aber unter dem Strich unerwartet in die roten Zahlen gerutscht.

Beim EBIT verzeichnete Zalando eine zweistellige Zuwachsrate. Dabei konnte der im DAX notierte Berliner Online-Modehändler die EBIT-Marge leicht verbessern. Die Quartalsergebnisse lagen beim Nachsteuerverlust unterhalb der Markterwartungen im Konsens von Visible Alpha, Umsatz und Bruttowarenvolumen leicht darüber.

Die Jahresziele, die Wachstum in der unteren Hälfte der Zielspannen 12 bis 17 Prozent beim Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV vorsehen sowie eine Verbesserung beim EBIT auf 680 bis 720 Millionen Euro, also zwischen 15 und 22 Prozent, bestätigte Zalando. Zur Gruppe gehört auch der Hamburger Online-Modehändler About You.

Im dritten Quartal erwirtschaftete Zalando einen Umsatz von 3,18 Milliarden Euro, 5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Konsensschätzung von Visible Alpha lautete auf 3,15 Milliarden Euro. Das GMV, das auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform enthält, stieg um 8 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei 4,47 Milliarden. Zalando profitierte dabei von Kundenwachstum, höherer Anzahl von Bestellungen und durchschnittlicher Warenkorbgröße.

Das bereinigte EBIT legte um 11 Prozent zu auf 106,5 Millionen Euro von 96 Millionen, die Marge verbesserte sich auf 3,4 Prozent von 3,2 Prozent, wie erwartet. Beim EBIT waren 107 Millionen Euro erwartet worden.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 18,0 Millionen Euro verglichen mit einem erwarteten Gewinn von 14 Millionen und 13 Millionen Gewinn im Vorjahr.

Neuer KI-Agent vorgestellt

Zudem kündigte Zalando die Einführung seines KI-Agenten "Extended" an. Dadurch soll die eigene Plattform um Produkte aus anderen Onlineshops erweitert werden, die Zalando selbst nicht im Sortiment hat. Konsumenten müssen den Angaben zufolge dabei nicht mehr die Zalando-App verlassen, da der KI-Agent diese Produkte in ihrem Namen kauft. Auch Partnershops sollen profitieren: Da der KI-Agent die Arbeit übernehme, erreichten sie Zalando-Kunden und generierten neue Umsätze, ganz ohne komplexe technische Integrationen oder Anpassungen in ihrer Logistik, wie Zalando verspricht.

Zalando sehr schwach nach Quartalszahlen und gutem Lauf

Die Aktien des Internet-Modehändlers Zalando stehen am Dienstag nach Quartalszahlen stark unter Druck. Die Zalando-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,48 Prozent auf 26,05 Euro.

Einige Analysten schrieben in ersten Reaktionen, dass Zalando mit der Bruttomarge im abgelaufenen Quartal enttäuscht habe. Laut Georgina Johanan von JPMorgan bestehen weiterhin strukturelle Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung von Agentic Commerce.

Felix Dennl vom Bankhaus Metzler verwies zudem auf den guten Lauf der Papiere vor der Veröffentlichung der Quartalzahlen, sodass Anleger nun Gewinne mitnehmen könnten. Im Oktober hatten Anleger mit Zalando-Papieren fast 18 Prozent gewonnen.

Jefferies belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen habe leicht über dem Konsens gelegen, die Bruttomarge dagegen leicht darunter, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Letzteres dürfte negativ überraschen, auch wenn dieser Effekt auf operativer Ergebnisebene durch besser als erwartet ausgefallene Fulfillment-Kosten vollständig ausgeglichen werden konnte.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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