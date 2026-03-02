AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Analystenstimme
|
02.03.2026 10:45:00
Aktie von Chipausrüster AIXTRON nach Analystenempfehlung im Blick
Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster AIXTRON/a> habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt.
Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,34 Prozent auf 27,23 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AIXTRON SE,SmartCaps
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|AIXTRON-Aktie gefragt: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung (dpa-AFX)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 31 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu AIXTRON SE
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|27.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|27.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|09:57
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|27,08
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.