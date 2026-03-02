AIXTRON Aktie

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Analystenstimme 02.03.2026 10:45:00

Aktie von Chipausrüster AIXTRON nach Analystenempfehlung im Blick

Aktie von Chipausrüster AIXTRON nach Analystenempfehlung im Blick

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster AIXTRON/a> habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt.

Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,34 Prozent auf 27,23 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

09:57 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 AIXTRON Kaufen DZ BANK
27.02.26 AIXTRON Hold Warburg Research
27.02.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
