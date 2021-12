Aktie von Daimler Truck am 10. Dezember für einen Tag im DAX

Wie der Börsenbetreiber Qontigo mitteilte, wird die Aktie der Daimler Truck Holding am 10. Dezember für einen Tag in den DAX und den EuroSTOXX 50 aufgenommen. Diese Anpassung gewährleiste die Abbildbarkeit der Indizes für Investoren. Der DAX werde somit für einen Tag mit 41 Werten berechnet. Der EuroSTOXX 50 hat an diesem Tag dadurch 51 Werte.

Gemäß der Spin-Off-Regel erfolge die Aufnahme der Daimler Truck Holding in den Index mit einem Preis von Null. Der Freefloat-Faktor und die Anzahl der Aktien, mit der das Unternehmen in den Index aufgenommen werde, seien durch die Aktien der Daimler AG im Index sowie das Abspaltungsverhältnis vorgegeben. Am 10. Dezember nach Xetra-Handelsschluss werde die Aktie der Daimler Truck Holding wieder aus dem DAX genommen und das Gewicht der Daimler AG entsprechend angepasst.

FRANKFURT (Dow Jones)