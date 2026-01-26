EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Milliarden-Klage
|
26.01.2026 09:50:00
Aktie von Meta im Fokus, EssilorLuxottica tiefer: Schadensersatz-Klage wegen Smartglasses-Patenten
Das Unternehmen aus Cambridge, Massachusetts, behauptet, Meta-Mitarbeiter hätten durch die Prüfung seiner technischen Materialien und die Einstellung von Personen, die mit der Technologie vertraut waren, detailliertes Wissen erlangt. Mitarbeiter von EssilorLuxottica sollen zudem über mehrere Jahre hinweg und bei Branchenveranstaltungen Solos-Technologien persönlich getestet haben.
Solos habe sich diese Patente bereits Jahre vor Beginn der Smartglasses-Entwicklung durch Meta und EssilorLuxottica gesichert. Das Unternehmen fordert Schadenersatz in Milliardenhöhe sowie eine gerichtliche Verfügung, um künftige Patentverletzungen zu unterbinden und den Verkauf der betroffenen Produkte zu stoppen. Die Klage richtet sich auch gegen Oakley, eine Tochtergesellschaft von EssilorLuxottica.
Vertreter von Meta, EssilorLuxottica und Oakley reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Meta und EssilorLuxottica arbeiten bei einem Portfolio von Smartglasses zusammen, darunter populäre, mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Ray-Ban-Brillen. Meta gab im vergangenen Jahr bekannt, mehr als zwei Millionen Stück verkauft zu haben. Die Klage von Solos bezieht sich hauptsächlich auf das 2023 veröffentlichte Modell "Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 1", behauptet jedoch, dass auch spätere Versionen auf dieser Plattform basieren und weiterhin patentierte Technologien nutzen.
An der Börse in Frankreich verliert die Aktie vn EssilorLuxottica zeitweise 1,28 Prozent auf 261,70 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Meta-Aktie im Blick: Gerichtstermin im Datenskandal-Verfahren rückt näher (dpa-AFX)
|
16.01.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|129,00
|-1,53%
|EssilorLuxottica
|262,00
|-0,98%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|557,90
|0,25%