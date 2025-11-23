Teck Resources Aktie
WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034
|Übernahme voraus?
|
23.11.2025 19:24:39
Aktie vor Bewegung? BHP Billiton strebt die Fusion mit Anglo American an
Der Konzern habe Anglo in den vergangenen Tagen Avancen gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. BHP hatte bereits im vergangenen Jahr einen Anlauf gemacht, Anglo für 49 Milliarden US-Dollar zu schlucken, war aber am Widerstand des Übernahmeziels gescheitert. BHP Billiton ist an der Börse derzeit mehr als 130 Milliarden US-Dollar wert. Anglo American bringt dank eines Kursaufschwungs in diesem Jahr aktuell fast 32 Milliarden britische Pfund (41,8 Mrd Dollar) auf die Waage.
Anglo ist derweil dabei, über einen reinen Aktiendeal den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.
/men
LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: MAL FAIRCLOUGH/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Teck Resources Ltd. (A)mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Ausblick: Teck Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.10.25
|Teck Resources in talks to supply key defence minerals to Canada and US (Financial Times)
|
10.10.25
|Teck Resources in talks to supply key defence minerals to Canada and US (Financial Times)
|
08.10.25