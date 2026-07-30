Aktie zieht an: Symrise wächst wieder organisch - Marge unter Vorjahr

Symrise hat nach einem schwachen Jahresauftakt im ersten Halbjahr wieder organisches Wachstum erzielt und damit die Markterwartungen übertroffen.

Symrise ist nach den Umsatzeinbußen zu Jahresbeginn in Halbjahressicht auf organischer Basis wieder zu Wachstum zurückgekehrt. Mit einem Plus von 2,0 Prozent wurde die Markterwartung von plus 1,2 Prozent klar übertroffen. Die Jahresprognose bestätigte der Duft- und Aromenhersteller aus Holzminden.

In den ersten sechs Monaten erzielte der DAX-Konzern ein bereinigtes EBITDA von 553 Millionen Euro, das sind 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei Einnahmen von 2,54 Milliarden Euro ergibt sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 21,8 Prozent - 300 Basispunkte weniger gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert.

Symrise belastete der Krieg im Nahen Osten in Form von höheren Logistikkosten. Die höhere Dynamik führte CEO Jean-Yves Parisot auf eine starke Nachfrage in den Geschäftsbereichen Food & Beverage, Consumer Fragrance und Aroma Molecules zurück.

Organisch, also vor Wechselkurseffekten und Portfolioveränderungen, belief sich das Wachstum im zweiten Quartal auf 4,5 Prozent, nachdem zum Ende des ersten Quartals noch ein organischer Umsatzrückgang um 0,4 Prozent zu Buche geschlagen hatte.

Für 2026 insgesamt hat sich Symrise ein organisches Wachstum zwischen 2 und 4 Prozent vorgenommen. Dieses Ziel bekräftigte Symrise erneut. Auch am Margenziel von 21,5 bis 22,5 Prozent auf bereinigter Basis hält das Unternehmen fest.

Der Geschäftsbereich Scent & Care verzeichnete im zweiten Quartal ein organisches Wachstum von 3,8 Prozent, während Taste, Nutrition & Health ein organisches Plus von 4,9 Prozent erreichte.

Die Symrise-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 5,77 Prozent höher bei 94,22 Euro.

Dow Jones Newswires