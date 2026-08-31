Aktiebolaget Fastator Registered legte Quartalsergebnis vor

Aktiebolaget Fastator Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,17 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,500 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 35,3 Millionen SEK, gegenüber 57,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at