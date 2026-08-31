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31.08.2026 06:31:29
Aktiebolaget Fastator Registered legte Quartalsergebnis vor
Aktiebolaget Fastator Registered hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,17 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,500 SEK je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 35,3 Millionen SEK, gegenüber 57,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,52 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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