Aktiebolaget Fastator Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aktiebolaget Fastator Registered präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Aktiebolaget Fastator Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,570 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,64 Prozent zurück. Hier wurden 52,0 Millionen SEK gegenüber 66,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at