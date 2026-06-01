Aktiebolaget Fastator Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aktiebolaget Fastator Registered äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,98 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,980 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,34 Prozent zurück. Hier wurden 50,6 Millionen SEK gegenüber 60,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at