Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 441 Euro belassen. Der Rückversicherer dürfte stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Großschäden sollten unter dem Budget liegen und die zugrunde liegenden Geschäftstrends eine anhaltende Stärke zeigen.

Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:21 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 411,20 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 7,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 55 547 Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 9,6 Prozent aufwärts. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 16:49 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.