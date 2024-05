Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 130 auf 135 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach sehr schwacher Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten seien im Haushalts- und Lebensmittelsektor bessere Zeiten in Sicht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung mache es schwierig, bei Einzelwerten noch negative Empfehlungen auszusprechen. Von Beiersdorf fordert er einen strikteren Wandel der Kapitalverteilung - weg von "schlechten Übernahmedeals".

Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie um 09:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 145,45 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 7,18 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5 766 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 8,0 Prozent aufwärts. Beiersdorf dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

