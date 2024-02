Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die meisten der von ihm gecoverten europäischen Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalt- und Körperpflegeprodukten hätten im chinesischen Online-Handel einen starken Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:01 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 71,04 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 14,13 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 45 128 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 2,5 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 04.03.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 09:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 09:16 / UTC



