Aktien-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis ausgewiesen, bei dem auch eine Portion Glück geholfen habe, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Am Ausblick habe Munich Re noch nichts verändert. Wenzel hält es aber für möglich, dass das Gewinnziel 2025 beim Investorentag im Dezember angehoben wird.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:42 Uhr um 0,3 Prozent auf 542,80 EUR ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151 293 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 12,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.